На донецком водоеме продолжаются поиски утонувшего

От МЧС ДНР привлекались одна единица техники и четыре человека личного состава Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Спасатели группы водолазно-спасательных работ МЧС ДНР продолжили поиски тела человека, утонувшего в донецком водоеме в Кировском районе. Однако очередное обследование дна результатов не принесло. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям ДНР

— Спасатели группы водолазно-спасательных работ РСЦ при помощи водолазного снаряжения 28 июня обследовали 5,4 тысяч квадратных метра дна первого питьевого пруда в Кировском районе на улице Чекалина. Тело не обнаружено, — рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.

Отмечается, что поиски предположительно утонувшего в Кировском районе Донецка продолжаются с вечера 27 июня. Всего за этот период спасателями обследовано около 7,9 тысяч квадратных метров дна водоема.

После двух неудачных попыток найти тело было решено продолжить поиски на следующий день - 29 июня.

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