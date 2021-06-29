В ЛНР введен пятый класс пожарной опасности

Вход в лес ограничен из-за угрозы возникновения очага распространения огня. Фото: МЧС ДНР

Из-за устоявшейся сухой погоды в Луганской Народной Республике объявили о введении пятого, самого высокого, класса пожарной опасности. В связи с чем местным жителям ограничили нахождение в лесах.

— С целью предотвращения возникновения пожаров в лесных массивах Республики в связи с установлением устойчивой сухой погоды и пятого класса пожарной опасности ограничено пребывание граждан в лесах (хвойные насаждения) и въезд в них транспортных средств с 26 июня сроком на 21 календарный день, — говорится в приказе министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.

Напомним, что пятый класс чрезвычайной пожарной опасности действует в ЛНР с 26 июня. На период его действия запрещается в лесах и степях разводить костры, а также оставлять бутылки и осколки, поскольку они могут стать причиной возникновения очага распространения огня.

Нарушение базовых правил пожарной безопасности в ЛНР влечет административную ответственность. Рядовой гражданин должен будет заплатить штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц он составляет от 5 до 10 тысяч рублей, физических лиц-предпринимателей – от 20 до 50 тысяч рублей, юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

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