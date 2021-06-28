В ЛНР на водохранилище спасли мужчину и его пятилетнего сына

Сотрудники МЧС спасли на водохранилище мужчину и его малолетнего сына. Фото: МЧС ЛНР

В ЛНР сотрудники МЧС спасли на Успенском водохранилище, что в Лутугинском районе, мужчину и его пятилетнего сына. При наблюдении за акваторией водоема спасатели увидели, как пятилетний мальчик купался вместе со своим сорокалетним отцом. Ребенок плавать не умел, находился в плавательном кругу. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

- Когда папа нырял, малыша порывом ветра унесло на несколько метров от берега. Мужчина поплыл за сыном, но не рассчитал силы, подал знак спасателям, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

Спасатели эвакуировали мужчину и ребенка на лодке. К счастью, медпомощь пострадавшим не потребовалась. Это не впервые, когда спасатели оказываются свидетелями надвигающейся беды и предотвращают ее.

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