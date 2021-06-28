Енакиево для пополнения банка крови нужны доноры Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Енакиево Центр крови приглашает сдать кровь и ее компоненты для пополнения банка крови и последующего бесперебойного обеспечения лечебных учреждений. Нужны все группы крови.

Сдать кровь можно в Центре крови Енакиево с понедельника по пятницу с 08.30 до 13.00. По адресу: улица Гагарина 2а (рядом с трамвайным депо).

Сдавать кровь лучше после легкого завтрака. Сваренная на воде каша, сухое печенье. Нельзя жирное, острое, жареное, копченое. Накануне пить больше жидкости, кроме алкогольных и молочных напитков.

Перед сдачей крови донорам предоставят чай и печенье. После выдадут справку на работу на два дня отдыха по среднему заработку (1-й - в день кроводачи, 2-й - день по выбору донора).

- Поделитесь своей кровью – подарите надежду на жизнь! – призывают врачи Енакиево.

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