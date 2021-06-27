ВСУ препятствовали работе ОБСЕ в Донбассе

ВСУ блокировали работу ОБСЕ. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины препятствовали работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Киевские силовики глушили беспилотный летательный аппарат наблюдателей в районе поселка Новотошковское. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- В зоне ответственности 14-й бригады с целью подавления сигналов управления беспилотным летательным аппаратом СММ ОБСЕ вблизи населенного пункта Новотошковское зафиксировано применение станции «Буковель-АД» из состава мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинская армия разместила зенитный ракетный комплекс и бронетехнику вблизи жилых домов Врубовки.

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