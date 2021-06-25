В ДНР требуют запретить деятельность церкви евангельских христиан-баптистов «Пробуждение»

В Генпрокуратуре отметили, что иск подан в интересах государства в лице двух министерств. Фото: ГП ДНР

Исковое заявление о запрете деятельности церкви евангельских христиан-баптистов «Пробуждение» в ДНР подано в Арбитражный суд. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики.

- Исковое заявление подано прокуратурой Енакиево в интересах государства в лице Министерства культуры, Министерства юстиции ДНР о запрете деятельности религиозной организации – церковь Евангельских Христиан-Баптистов (ЦЕХБ) «Пробуждение», ее филиалов и структурных подразделений на территории Республики, – сказано в сообщении.

Другие подробности не оглашаются.

Кстати, на сайте ЦЕХБ анонсируется работа подразделений в нескольких крупных городах Республики, в том числе в Енакиево.

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