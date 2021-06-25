Жителя ДНР приговорили к 10 годам колонии строгого режима за шпионаж

Приговор суда вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель ДНР приговорен к 10 годам лишения свободы за шпионаж в пользу иностранной разведки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

- Приговором Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР гражданин Дмитриенко О.В. осужден по ст. 321 УК ДНР к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу, – говорится в сообщении.

По данным следствия, которое вели сотрудники МГБ, Дмитриенко с ноября 2017-го по август 2019 года собирал сведения военного характера. Их он передавал лицу, действующему в интересах иностранной разведки, для использования против безопасности Донецкой Народной Республики.

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