На границе ЛНР задержали денежных контрабандистов

Задержанные оказывают платные услуги жителям ЛНР в обналичивании социальных пособий и пенсий Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР задержали денежных контрабандистов, которые по подложным документам пытались провезти в Республику около 13 млн рублей.

— Установлено, что указанные лица осуществляют оказание платных услуг жителям ЛНР в обналичивании социальных пособий и пенсий на территории Украины, — отметили в ведомстве.

В МГБ теперь будет проводиться расследование по установлению собственников изъятых денег. Вопрос об их возвращении будет решаться «в установленном законом порядке».

Кроме того, в ведомстве предупредили жителей ЛНР, чтобы они с опаской пользовались услугами по обналичиванию денег через посредников. Как правило, украинские спецслужбы специально связываются с ними, а после получают благодаря им персональные данные получателей пособий. В дальнейшем они могут использоваться Службой Безопасности Украины в ущерб безопасности Республики.

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