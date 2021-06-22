«Под шумок»: Командование ВСУ списало кражу имущества на пожар

Украинскую армию продолжают разворовывать. Фото: штаб «ООС»

Командование одного из военных подразделений ВСУ, располагающегося в зоне проведения так называемой операции объединенных сил в Донбассе, списало украденное ранее имущество на пожар. Во время проведения ротации на складе недосчитались 300 комплектов униформы. Об этом рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По сведениям нашего источника, во время ротации комбриг Федосенко обнаружил, что комбат 1-го батальона подполковник Самойленко незаконно списал вещевое имущество военнослужащих в количестве 300 комплектов, которые якобы сгорели на складе из-за проблем с электропроводкой, - сообщил пресс-офицер.

Представитель оборонного ведомства добавил, что в настоящее время командование украинского батальона старается скрыть следы хищения от вышестоящего руководства.

- Для этого комбриг организовал сбор денег с командиров батальонов и рот, - рассказал офицер пресс-службы.

Читайте также

В подконтрольном Киеву Донбассе задержали наркодилера из ВСУ

Военнослужащий занимался сбытом и распространением наркотиков среди сослуживцев (подробнее)