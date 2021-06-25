В ДНР с 1 июля повысятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Деньги от повышения пойдут на обновление изношенного оборудования и коммуникаций. Фото: КП «Вода Донбасса»

Правительство ДНР приняло ряд распоряжений о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Правительства.

- С 1 июля в Республике вводятся новые тарифы. В среднем общее увеличение стоимости платежки составит порядка 17 %, – сказано в сообщении.

Для населения тариф на водоснабжение составит 21,20 руб./куб. м (действующий тариф – 12,72 руб.), на отопление — 12,51 руб./кв. м в месяц на протяжении всего года (сейчас – 9,2 руб.), на электроэнергию – 1,20 руб. в случае потребления до 150 кВт-ч, от 150 до 800 кВт-ч – 1,63 руб. (сейчас — 1,04 и 1,42 руб. соответственно); на услуги горячего водоснабжения составит 65,82 руб./куб м (сейчас — 53,21 руб.).

Также установлен предельный индекс изменения тарифов на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий и на услуги по вывозу твердых бытовых отходов - в размере 1,1. Стоимость природного газа и услуг водоотведения останутся без изменений.

Напомним, что в прошлый раз повышение тарифов ЖКУ произошло 1 февраля. Тогда стоимость платежки выросла примерно на 17%. Как и рост пенсий.

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