С 1 июля в ДНР повысят размер пенсий и социальных выплат

Пенсионеры всегда пристально смотрят за изменением социальных стандартов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 июля в Донецкой Народной Республике будут увеличены пенсии. Теперь минимальная выплата пенсионеру составит более 6 500 рублей в месяц. Об этом журналистам на пресс-конференции в ДАН сообщила министр труда и социальной политики Республики Лариса Толстыкина.

- Согласно указу Главы ДНР от 23 декабря 2020 года размер пенсии в Республике будет увеличен на 17 процентов. Сейчас размер минимальной пенсионной выплаты составляет 5 616 рублей, а с 1 июля он уже будет 6 571 рубль, - уточнила она.

Кроме того, в Республике пересмотрен размер нескольких видов социальных пособий - в том числе выплат по беременности и родам, помощи при рождении ребенка и достижении им 3-х лет, пособия по потере кормильца, помощи на детей-сирот и пособий для инвалидов.

- Их размеры будут увеличены с июля от 5 до 35 процентов. На это повышение дополнительно выделили более полумиллиарда рублей, оно охватит 88 тысяч граждан, - рассказала министр.

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