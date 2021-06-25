В ДНР отреагировали на желание Зеленского возвести стену с Донбассом

Зеленский во время июньской поездки в Донбасс уже приглядывался, где построит стену. Фото: ОПУ

Украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе придется отгораживаться от региона «стеной».

- Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей, то о «стене» будет голосовать народ Украины, – заявил гарант незалежной.

При этом Зеленский пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.

- «Стена» – это разрыв всех отношений, всех коммуникаций. Вопрос «стены» в том, что делать с людьми, которые там. Что делать с предприятиями, что делать с водой для Донбасса? Что делать, не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь, – подчеркнул Зеленский.

В ДНР отреагировали на новую инициативу украинского гаранта.

- За семь лет войны только полному дебилу еще не дошло, что для ДНР и ЛНР украинский референдум имеет такое же значение, как и украинские же законы в отношении Донбасса, - прокомментировал глава Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

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