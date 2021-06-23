Погода в Донецке: 24 июня с утра и до самого вечера сохранится облачная погода

Температура воздуха в этот день будет колебаться от 22 до 29 градусов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

24 июня в Донецке облаков на неделе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Осадков не предвидится.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от 22 до 29 градусов. Скорость воздушных потоков в среднем составит 4 – 9 метров в секунду, но возможны порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 24 июня отмечается день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы. В прежние времена в этот день нельзя было рвать траву, поскольку люди верили, что по ней катается всякая нечистая сила.

Солнечную погоду на 24 июня предсказывал туман, который утром стелется по воде, и по раскрытым лепесткам мокрицы. Также наши предки заметили, если во время восхода солнца стоит духота, то хорошей погоды можно не ждать. Дождь предвещала чистая вода в водоемах и сильный запах травы утром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Макеевчанка Ольга Хурчак: «Сначала спасали от лейкоза сына, а затем обнаружили онкологию у меня»

37-летняя женщина сражается с тяжелым заболеванием и просит о помощи (подробнее)