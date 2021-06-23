Макеевчанка Ольга Хурчак: «Сначала спасали от лейкоза сына, а затем обнаружили онкологию у меня»

Ольге Хурчак (слева) требуется наша помощь, чтобы справиться с грозным диагнозом. Волонтеры ей передали деньги, но этого крайне мало для восстановления Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Порой кажется, что некоторых людей судьба взялась испытывать на прочность, обрушив на них столько испытаний, сколько и на десятерых будет много. Такие мысли приходят мне, когда я слушаю историю жительницы Макеевки 37-летней Ольги Хурчак. Мы встретились с ней в холле Республиканского центра онкологии и, не сговариваясь, устремились вместе из больничных стен на свежий воздух, подальше от всего, что напоминает о боли и горе.

- Сначала заболел мой сын Илья. Ему было тогда 4 года, и мы буквально не вылезали из болячек. Проходило одно, начиналось другое. А затем начала подниматься температура, без всяких видимых на то причин. Мы начали обследоваться и оказалось, что у сына острый лейкоз. Участковый, получив результаты анализов, приехал к нам домой поздним вечером, а уже утром сына положили в больницу, - вспоминает Ольга. – Это был 2015 год, вокруг нищета и война. Я с сыном - по больницам, муж оказался единственным добытчиком в семье.

Илья прошел химиотерапию, затем лучевую терапию. Но, чтобы побороть коварную болезнь, мальчику требовалась пересадка костного мозга.

- Я писала письма, оббивала пороги министерства здравоохранения, но в Республике не было фондов, способных нам помочь, - рассказывает она. - Начала искать выходы на Россию. Отозвался «Русфонд», который оплатил наше лечение в Санкт-Петербурге. Терапия длилась почти год, но красот Питера мы за это время не повидали, каждый день шла борьба с недугом сына.

Семье Хурчак выпали непростые испытания Фото: Юлия АНДРИЕНКО

На восстановление сына после трансплантации семья выложила все свои сбережения. А вскоре заболела сама Ольга.

- Началось все с анемии, постоянно были какие-то недомогания, я все списывала на стресс из-за болезни сына. А вот недавно обнаружила какую-то шишку в груди. Сделала УЗИ и врачи тут же отправили меня на пункцию, - рассказывает женщина.

Оля употребляет понятия «добро» и «зло», имея ввиду природу опухоли. У нее обнаружили «зло». Последовала операция, сейчас Ольга проходит гормональную и лучевую терапию. И теперь уже папа с Ильей приходят ее проведывать.

- Счастье, что в центре есть российская гуманитарка. Только один из необходимых мне препаратов, стоит 5 тысяч рублей за одну ампулу. Никто не знает, будут ли эти медикаменты в наличии всегда. А кроме него, нужны ведь и другие лекарства, - признается она. – А тут еще беда. У меня и до болезни были проблемы с пищеварением. А сейчас, видимо, лучами спалили пищевод, поэтому ничего толком не могу есть, боли страшные. Требуется специальное питание, а оно стоит недешево.

Семье Хурчак очень нужна помощь. Ольга в отчаянии даже пыталась устроить аукцион на картину, подаренную ей знакомой художницей. Но желающих не нашлось. Работать Ольга сейчас не в состоянии, говорит, слабость такая, что нет сил даже на элементарные заботы по хозяйству, а дома ходит, держась за стенку. Все – на плечах мужа. Мы с волонтерами в тот визит передали Ольге 15 тысяч рублей, но на реабилитацию этого, конечно, не хватит. Поэтому ребята будут очень признательны за любую помощь. Давайте навалимся всем миром, как мы не раз уже делали и пусть чудо для этой семьи случится!

Номер карты Сбербанка

4276 5500 9559 7392

Оформлена на Хурчак Ольгу Александровну.

Номер карты ЦРБ ДНР

1207 2651 1150 3049

Срок действия до 12.22

Оформлена на Хурчак Ольгу Александровну.

Номер карты Приватбанка, на которую можно перевести средства: 4149 6090 0219 2724

Оформлена на мать Ольги- Апалькову Надежду Дмитриевну.

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