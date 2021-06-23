Ясиноватая и Горловка утром подверглись минометном обстрелу ВСУ

Обстрелам ВСУ подверглись поселки Горловки и Ясиноватой [архивное фото] Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Утром 23 июня боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе открыли огонь по населенным пунктам, расположенным под Горловкой и Ясиноватой. Обстрел велся из крупнокалиберных минометов. Об этом сообщили в оперативной сводке Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрелы были зафиксированы в 3.58 и 4.32 часов утра. Под огнем оказались поселки Красный Партизан, шахты имени Гагарина и шахты 6/7. Всего было выпущено 24 мины калибром 120 миллиметров, а также применялись гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

Как сообщают в Представительстве, противник открыл огонь со своих позиций в районе населенных пунктов Новоселовка, Майорск и Ленинское.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщалось.

Тем временем украинская сторона в Совместном центре продолжает игнорировать запрос Донецка об установлении режима тишины путем задействования координационного механизма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Защитники ДНР эвакуировала тела погибших 21 июня товарищей несмотря на обстрелы ВСУ

Украинская сторона не предоставила гарантий безопасности (подробнее)