Защитники ДНР эвакуировала тела погибших 21 июня товарищей несмотря на обстрелы ВСУ

Отряд военнослужащих ДНР благополучно вернулся с операции по эвакуации тел погибших товарищей [архивное фото] Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Народная милиция ДНР эвакуировала тела погибших 21 июня военнослужащих Республики несмотря на обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины. Украинская сторона так и не предоставила гарантий безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

— Наиболее чудовищно в этой ситуации то, что, несмотря на неоднократные запросы нами гарантий безопасности и «режима тишины», Украина двое суток не позволяет нам забрать тела погибших товарищей, чтобы по христианским обычаям предать их земле, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в сложившейся ситуации командованием Народной милиции было принято решение провести эвакуацию тел сегодня ночью. Рискуя жизнью отряд отправился на операцию и благополучно вернулись. Тела наших погибших товарищей удалось вернуть родным и близким для захоронения

Напомним, что 21 июня в результате минометного обстрела на западе Донецка погибли трое защитником Республики, еще один получил ранения. Их удалось эвакуировать практически сразу же. Украина дала для этого устные гарантии безопасности, которые в итоге были нарушены. Санитарный автомобиль ДНР попал под обстрел. Один человек погиб, а еще четверо получили ранения. Эвакуацию пришлось снова отложить из-за обстрелов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В день гибели военнослужащих ДНР миссия ОБСЕ отменила полет беспилотника над районом трагедии

На требования Донецка предоставить данные с аппарата в миссии ответили отказом (подробнее)