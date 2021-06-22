Погода в Донецке: 23 июня будет пасмурно и жарко

На этой неделе по всей территории ДНР прогнозируют неустойчивую и дождливую погоду Фото: Алина Ефименко

В среду, 23 июня, синоптики обещают в столице Донецкой Народной Республики пасмурную погоду. Правда, осадков не предвидится. Небо над городом прояснится уже во второй половине дня.

Утром столбики термометров покажут +20…+25 градусов по Цельсию, в дневное время воздух прогреется до +30…+33 градусов тепла.

Ветер восточный, со скоростью воздушных масс до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745-746 мм ртутного столба.

Напомним, на этой неделе в Гидрометцентре вновь прогнозируют по всей территории Донецкой Народной Республики неустойчивую и дождливую погоду.

- В отдельные дни ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы и порывистый ветер. Температурный фон ночью составит +18…+23 градуса, днем +28…+33 градуса тепла, - рассказала начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

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Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР (подробнее)