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Политика21 июня 2021 23:43

МИД ДНР потребовал от ОБСЕ разбирательства по факту гибели под Донецком четверых защитников Республики

В адрес мониторинговой миссии направлена нота
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Глава МИД ДНР Наталья Никонорова поднимет вопрос на заседании Контактной группы. Фото: МИД ДНР

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова поднимет вопрос на заседании Контактной группы. Фото: МИД ДНР

Министерство иностранных дел ДНР направило официальную ноту в адрес Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с требованием проведения разбирательства по факту гибели людей под Донецком в результате обстрелов.

- Требуем проведения полноценного разбирательства произошедшего с последующим привлечением к дисциплинарной ответственности виновных, — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства Республики.

В МИД подчеркнули, что трагедия станет ключевым вопросом повестки дня предстоящих заседаний рабочей группы по вопросам безопасности, а также Контактной группы, намеченных на 22 и 23 июня.

Напомним, что в результате минометного обстрела под Донецком погибли трое военнослужащих НМ ДНР, еще один получил ранения. Для их эвакуации был направлен санитарный автомобиль, он также попал под обстрел. Один человек погиб, четверо получили ранения.

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