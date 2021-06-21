В столице ЛНР эвакуировали посетителей из торгового центра «Луганск-Сити-Центр»

В считанные минуты сотни посетителей покинули торговый центр. Фото: ЛИЦ

Сегодня, 21 июня, днем представители силовых структур ЛНР эвакуировали посетителей из расположенного на улице Советской в центре Луганска торгового центра «Луганск-Сити-Центр».

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, группа Центра управления в кризисных ситуациях, сотрудники МВД ЛНР. Предполагаемая причина эвакуации – сообщение о минировании здания.

Вполне вероятно, что это чья-то очередная «шутка», за которую могут привлечь к уголовной ответственности. Если, конечно, найдут «шутника». Но в любом случае силовики должны отработать весь комплекс мер по поиску возможного взрывного устройства.

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