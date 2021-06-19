Глава ЛНР: Правоохранители рассматривают несколько версий причины ЧП на газопроводе в Луганске

Леонид Пасечник призвал не делать какие-либо окончательные выводы по поводу аварии на газопроводе в Луганске. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Правоохранительные органы ЛНР на данный момент рассматривают несколько версий причины аварии на газопроводе в Луганске, который произошел в ночь с 17 на 18 июня. Об этом сообщил Луганскому агентству новостей Глава Республики Леонид Пасечник.

— Рассматривается несколько версий случившегося, среди которых может быть и техногенная причина и, возможно, диверсия. Поэтому пока рано делать какие-либо окончательные выводы, давайте подождем окончания расследования, — отметил руководитель государства.

В результате инцидента от подачи природного газа отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект. Однако последствия пожара оказались масштабнее. Также был поврежден кабель большого напряжения из-за чего возникли неполадки со связью и закрыли на ремонт мост, который связывает центр и Каменнобродский район Луганска.

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