Киев снова хочет «модернизировать» Минские соглашения по Донбассу

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего. Фото: ЛИЦ

Провокационные заявления представителей Украины в Контактной группе показывают реальное «стремление» Киева выполнять Минские соглашения. Об этом сообщило Министерство иностранных дел ЛНР.

На днях спикер украинской делегации в Контактной группе Алексей Арестович на одном из украинских ток-шоу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом с украинским вариантом модернизации Минских соглашений.

Очевидно, что Киев вновь и вновь пытается отказаться от последовательного выполнения договоренностей.

Также в МИД Республики напомнили об очередном раунде переговоров Контактной группы. Во вторник, 22 июня, с 9:00 планируют начать заседания подгруппа по вопросам политического урегулирования и подгруппа по гуманитарным вопросам. На 14:00 намечено начало работы подгруппы по вопросам экономики и восстановления и подгруппы по вопросам безопасности. Заседание Контактной группы запланировано на среду, 23 июня, в 13:00.

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