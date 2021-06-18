Липа и обман: Мошенники с Украины предлагают за плату поддельные документы для пересечения КПП

Проверка документов является обязательным условием при пропуске граждан через контрольно-пропускной пункт Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Луганской Народной Республике предупредили о мошенниках с Украины, которые подделывают фальшивые справки о регистрации в ЛНР. С помощью подложных документов злоумышленники обещают «беспрепятственное» пересечение границы через контрольно-пропускные пункты в Донбассе. Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД Республики.

- Во время переписки с потенциальными жертвами через социальные сети, а также интернет-мессенджеры мошенники вводили тех в заблуждение, заверяя в подлинности оформляемых документов. После чего указывали номер банковской карты, на которую следовало перечислить деньги за оказание такой «услуги» в размере от 3,5 до 4 тысяч гривен или 10 тысяч рублей, - рассказали правоохранители.

Сообщается, что поддавшиеся на обман граждане получали на руки поддельный документ. То, что он является недействительным, вскрывалось сразу же при проверке на КПП.

В Республике призывают жителей быть бдительными, пересекая линию разграничения в Донбассе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В отношении лиц, предоставивших жителям фейковые справки, в Республике возбудили уголовное дело. И напомнили: уголовную ответственность влечет за собой не только изготовление, но также использование заведомо подложных документов.

- Решившись приобрести через интернет такой документ, вы должны понимать, что он не имеет никакого отношения к органам государственной власти Республики и является поддельным, - заявили в МВД.

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