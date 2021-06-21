Украинская армия обстреляла из минометов пригород Донецка

По пригороду Донецка было выпущено 5 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 21 июня, вооруженные силы Украины обстреляли из минометов поселок Лозовое к северу-западу от Донецка. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь был открыт в 10:10 из подконтрольной Киеву Красногоровки. По поселку выпущено пять мин калибром 82 мм, - говорится в сообщении.

Информация по пострадавшим и разрушениям уточняется.

В представительстве добавили, что украинская сторона игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма на уровне СЦКК.

Отметим, что минувшие сутки на линии соприкосновения между ДНР и Украиной прошли без обстрелов.

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