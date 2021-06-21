Жители ДНР в День памяти и скорби присоединятся к всероссийской минуте молчания

Жителей Донбасса призывают зажечь виртуальную свечу памяти на своих страницах в соцсетях. Фото: ОД «ДР»

Всероссийская минута молчания пройдет 22 июня в 12:15 одновременно по всей России и в ДНР. Об этом сообщили в общественном движении «Донецкая Республика».

- Именно в это время 22 июня 1941 года в эфире радио прозвучало обращение к гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии, — отметили в ОД «ДР».

В 12:15 на всех республиканских каналах будет запущен метроном и объявлена всеобщая минута молчания. Общественники призвали жителей Донбасса присоединиться к акции и зажечь виртуальную свечу памяти на своих страницах в соцсетях.

Напомним, День памяти и скорби отмечается 22 июня — в годовщину начала Великой Отечественной войны. В этот день 80 лет назад немецкие войска вторглись в СССР. Война унесла жизни 27 миллионов жителей Советского Союза.

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