Данные разведки: ВСУ разместили бронетехнику вблизи села Войтово в Донбассе

Украинская армия разместила бронетехнику вблизи села Войтово. Фото: Штаб ООС

Украинские вооруженные формирования продолжают размещать бронетехнику вблизи населенных пунктов в Донбассе. В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об очередном нарушении со стороны киевских силовиков.

По данным разведки оборонного ведомства ЛНР, украинская армия разместила бронетехнику вблизи села Войтово Станично-Луганского района.

- Нашей разведкой в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ выявлено размещение двух бронетранспортеров БТР-80 вблизи населенного пункта Войтово, - сообщили в НМ ЛНР.

Напомним, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Под обстрел попало село Нижнее Лозовое.

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