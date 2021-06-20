За сутки коронавирус в ДНР выявили у 83 жителей

35 136 человек выздоровели от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По данным проведенных 19 июня исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 83 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 10.00 20 июня заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 41 876, - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 35 136 человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3183 летальных случая. Лечение продолжают 3557 пациентов.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

Тем временем коронавирус в Луганской Народной Республике за сутки выявили 8 зараженных коронавирусом. За этот же период от Covid-19 вылечились 11 человек.

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