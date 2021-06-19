Погода в Донецке: 20 июня будет солнечно и без осадков

Погода в Донецке 20 июня будет солнечной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Донецке 20 июня будет солнечной и немного облачной. Уже утром небо затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Осадков не предвидится.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от 19 до 28 градусов. Ветер усилится. Скорость воздушных потоков составит 11 – 13 метров в секунду. Возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 20 июня отмечается день памяти священномученика Феодота Анкирского. В народе этот день называли Уражайником и для наших предков он имел большое значение. Если погода теплая и ясная, то урожай ржи будет хороший. Дожди же были предвестниками скудного урожая. Также они для определения погоды прислушивались к лесу. Он обычно затихает в преддверии грозы, а долгий гром сообщал о граде.

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