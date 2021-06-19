Кому из граждан Украины без прописки в ДНР разрешили въезд в Республику?

На линии разграничения между ДНР и Украиной сейчас работает только один пункт пропуска Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава ДНР Денис Пушилин расширил список лиц, которым разрешен въезд на территорию Республики через пункт пропуска «Еленовка». К ним относятся граждане Украины без регистрации на территории ДНР, участвующие в гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса.

— Въезд на территорию Республику разрешен в целях участия в гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины либо при наличии гуманитарных и иных вынуждающих обстоятельств, — говорится в тексте документа.

При этом пропуск людей через КПВВ будет все также осуществляться по спискам, утвержденным Межведомственным оперативным штабом.

Напомним, что на линии разграничения между ДНР и Украиной построены четыре пропускных пункта. Однако из-за угрозы неконтролируемого распространения коронавируса работает из них только один – «Новотроицкое – Еленовка». С его помощью люди могут пересечь границу два раза в неделю (понедельник или пятницу) на определенных условиях: для выезда из ДНР необходимо иметь прописку на территории Украины, а для въезда – разрешение Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

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