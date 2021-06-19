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Общество19 июня 2021 12:31

ДНР открыла границу с Луганской Народной Республикой

Соответствующий указ подписал Глава ДНР Денис Пушилин
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Жители ДНР теперь могут беспрепятственно попасть на территорию соседней Луганской Народной Республики

Жители ДНР теперь могут беспрепятственно попасть на территорию соседней Луганской Народной Республики

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители ДНР теперь могут беспрепятственно попасть на территорию соседней Луганской Народной Республики. Указ об открытии границ подписал Глава ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщается на сайте руководителя страны.

— Выезд за пределы территории Донецкой Народной Республики разрешен на территорию государств Российская Федерация и Луганская Народная Республика, — говорится в тексте документа.

Открытие границ – это долгожданное событие для многих жителей Республик Донбасса. Напомним, что в начале пандемии коронавируса власти ДНР ограничили выезд граждан за пределы страны из-за угрозы неконтролируемого распространения болезни. Контрольные пункты пропуска въезда и выезда на границе с ЛНР и Украиной были закрыты. Пересечь их можно было только при определенных условиях.

Однако не так давно ЛНР перешла на контролируемый пропуск людей с Украины через штаб, что позволило наладить сообщение с ДНР. При этом с самой Украиной открывать КПВВ ДНР пока не планирует.

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