ДНР не планирует открывать КПВВ с Украиной

Пока между ДНР и Украиной работает только один КПВВ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти Донецкой Народной Республики не рассматривают возможность открытия всех контрольных пунктов пропуска с Украиной. Об этом сообщил руководитель государства Денис Пушилин на встрече с коллективом шахты «Комсомолец Донбасса».

— Что касается Украины, то здесь мне обрадовать вас, наверное, нечем. Пока не изменится ситуация с коронавирусом на территории Украины, пока не изменится ситуация с вакцинацией, увы, нет никаких планов по открытию границ, — отметил Глава ДНР.

Напомним, что на линии разграничения между ДНР и Украиной расположены четыре КПВВ. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции работает только один из них и то не на полную мощность – «Новотроицкое – Еленовка». Два раза в неделю там организуют гуманитарный коридор для въезда и выезда граждан.

Чтобы попасть на территорию Украины необходима украинская прописка, а для въезда в ДНР – разрешение Межведомственного оперативного штаба.

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