«Стал Донбасс мой, как крепость Брестская»: В Донецке презентовали песню, которую не успел исполнить Иосиф Кобзон

Песня и видеоклип на нее были презентованы в День России. Фото: скриншот клипа

Еще в начале апреля ко мне в соцсетях обратилась поэт из России Снежана Аэндо, которая рассказала о судьбе так и неспетой песни, написанной на ее слова. Хотя уже была готова музыка, созданная народным артистом России, композитором и бессменным аккомпаниатором Иосифа Кобзона - Алексеем Евсюковым.

Донецкая филармония подарила песне жизнь

- Большой репортаж об этом в Комсомольской правде делал ваш коллега Александр Гамов, - рассказала автор. – Именно благодаря той публикации сохранилось авторское исполнение песни Алексея Евсюкова. Увы, Кобзон планировал, но так и не успел ее спеть. Евсюков тогда сказал, что ее теперь вряд ли кто-то исполнит, просто нет певца уровня Иосифа Давыдовича. В 2018 году не стало Кобзона, а в январе этого года ушёл из жизни Евсюков.

Я сказала, что за эту песню нужно бороться и посоветовала Снежане обратиться к руководителю Донецкой филармонии Александру Парецкому. Она так и поступила, судьба песни его заинтересовала и творческий союз состоялся. А сегодня, в День России, состоялась премьера песни.

Александр Парецкий сразу почувствовал эту песню Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мощный ритм, проникновенные слова, видеоряд, который невозможно смотреть без слез, наверное, мэтр был бы доволен таким исполнением. Удивительно, но слова песни, написанные Снежаной в 2015 году, не потеряли своей актуальности. Дончане не открестились от своих убеждений, чего бы это нам ни стоило.

У Донбасса образ Христа

- Александр, я могу себе представить, сколько к вам, как к руководителю филармонии, попадает текстов, чьи авторы мечтают об их исполнении. Чем заинтересовала вас именно эта песня? – спрашиваю я у генерального директора и художественного руководителя филармонии Донецка.

- Этот текст сразу попадает в сердце, в нем много образов, аллегорий. Более того, у Донбасса тут образ Христа: «Как Христа нас ведут на распятие». Стихи, написанные Снежаной на пике кульминации наших событий, не устарели и сегодня, спустя шесть лет, - говорит Александр Парецкий. – Причем мы взяли в работу именно авторский вариант слов, Алексей Евсюков некоторые фразы заменил, желая немного сгладить текст. Так, например, выражение «холуйские батальоны» было заменено на «бандитские». Мы же выбрали именно оригинал, он более точно передает смысл. Мощный текст, конечно!

В работе с невероятным энтузиазмом приняли участие лучшие силы филармонии: Концертный оркестр духовых инструментов под руководством Михаила Мартыненко, звукорежиссеры Борис Авраимов и Рустам Губин, хормейстер Анна Квеквескири, хореограф Наталья Громова и мужской ансамбль, который мы уже шутя окрестили «Хором Парецкого».

"Хор Парецкого". Фото: скриншот клипа

Артисты очень переживали и даже, когда нужно было снимать видео под готовую запись, все равно пели, хотя можно было просто открывать рты. Шла чистая эмоция – со всей нашей болью и надеждой.

Исполняет «Хор Парецкого»

- Знаю, что Кобзон планировал сам исполнить эту песню. Не чувствовалось присутствие мэтра на съемках?

- Чувствовалось. Ведь эти стихи он не просто так показал своему композитору Алексею Евсюкову. Это человек, который работал с Кобзоном постоянно, на протяжении нескольких лет. Они делали вместе потрясающие 3-х часовые концерты и сам Евсюков – это очень грамотный тонкий музыкант. Благодаря «Комсомолке» у нас оказалась запись песни в исполнении Евсюкова, на нее мы и ориентировались. Пусть без какой-то вокальной красоты, но зато с какой болью Алексей Павлович ее исполняет. Ведь он сопровождал Кобзона во всех его поездках в Донбасс, возил гуманитарную помощь в школы и больницы, видел горе дончан и это чувствуется. Часто на стихи такого содержания пишут упадническую музыку, которую даже слушать неинтересно. Тут же музыка стремительная, несмотря на то, что в Донбассе до сих пор война, мы верим и ждем, что наш час придет.

Клип невозможно смотреть без слез. Фото: скриншот клипа

- Очень понравилось название - «Хор Парецкого», созвучно с «Хором Турецкого». А почему были выбраны именно мужские голоса?

- Это произошло случайно, но, наверное, такова судьба. К тому же количество исполнителей – одиннадцать, а это уже команда. Ну и Донбасс всегда был олицетворением тяжелого труда шахтеров, металлургов, характер у него мужской, а значит и голос должен быть мужским. Хотя это не исключает, что песня может быть в будущем исполнена женскими голосами.

Песню с восторгом приняли зрители. Комментарии на youtube зашкаливают от эмоций: «Прекрасное исполнение! Вот что нужно показывать по телевизору в музыкальных передачах!», «Слезы душат, невозможно слушать, такая боль. Пора уже Донбассу в Россию!», «Очень сильная песня. Вы наша боль, любовь и гордость!»

И символично, что премьера песни и видеоклипа произошла именно в День России, пусть и спустя шесть лет после того, как ее строки написала Снежана.

Слова – Снежана Аэндо

Музыка – Алексей Евсюков (1949-2021)

Аранжировка — Михаил Мартыненко

Концертный оркестр духовых инструментов

Вокал: Александр Парецкий, Герман Рудницкий, Николай Бобровский, Денис Пауков, Алексей Джуль, Александр Агейкин, Артём Шандра, Ярослав Савенок, Константин Шатохин, Илья Афенченко, Кирилл Волженцев

Хормейстер — Анна Квеквескири

Звук: Борис Авраимов, Рустам Губин, Роман Криворучко

Хореограф — Наталья Громова

Видео и монтаж — Павел Чуприна

Административная группа: Дмитрий Карась, Елена Мишина, Юлия Гончарова

Забери нас домой, Родина!

Не бросай нас, великая, славная!

Уж войны столько дней пройдено,

Но не сгинет чума балаклавная.

Крым вернулся в твои объятия!

Ну, а мы без тебя беспризорные.

Как Христа нас ведут на распятие,

Потому что врагу непокорные.

ПРИПЕВ:

Плюшем стелется степь Донецкая.

Не видать ни конца, ни края.

Стал Донбасс мои , как крепость Брестская,

Русский мир от врага защищая.

Нас бомбят, потому что мы – русские!

Но с Донбассом иудам не справиться!

К нам идут батальоны холуйские,

А отсюда прямо в ад отправляются.

И оружьем в руках и молитвою,

Час победы своей приближая,

Мой народ ведёт ратную битву,

Русь святую собой заслоняя.

ПРИПЕВ:

Плюшем стелется степь Донецкая.

Не видать ни конца, ни края.

Стал Донбасс мои , как крепость Брестская.

Русский мир от врага защищая.

Забери нас домой! Родина!

Забери нас к себе! Родина!

Обними нас скорей! Родина!

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