Едва ли не каждый день ВСУ обстреливают и глушат беспилотники ОБСЕ. Фото: СММ ОБСЕ

Беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе каждый день подвергаются глушению GPS-сигнала, а также обстрелам у линии соприкосновения. Об этом сегодня Донецкому агентству новостей сообщили в отделе прессы и публичной информации Миссии.

- Применение технических средств, в том числе беспилотных летательных аппаратов различного радиуса действия, способствует выполнению мандата СММ. Однако почти ежедневно БПЛА СММ подвергаются воздействию помех сигналу GPS и обстрелам из стрелкового оружия, - заявили в миссии.

С начала года международные наблюдатели зафиксировали 820 случаев постановки помех сигналу GPS, влиявших на работу их беспилотников.

- Особое беспокойство вызывают инциденты с БПЛА дальнего радиуса действия: в последние месяцы во время около 83 процентов полетов фиксировались помехи сигналу, - сообщили в ОБСЕ.

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