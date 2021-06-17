Сегодня в ДНР включат сирены воздушной тревоги

17 июня в ДНР включат сирены воздушной тревоги. Фото: архив «КП»

Сегодня, 17 июня, в ДНР проверят систему оповещения жителей с использованием электросирен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- С 14.00 до 14.30 на территории Донецкой Народной Республики будет проведена комплексная квартальная проверка системы централизованного оповещения населения с включением электросирен, отбором радиотрансляционной сети, - рассказали в спасательном ведомстве.

Главная цель технических испытаний сирен - привлечь внимание жителей, чтобы предупредить о происшествиях, об авариях и других чрезвычайных ситуациях.

В МСЧ ДНР напоминают: когда будет слышно сирену, нужно включить радио или телевизор, где будет транслироваться срочное речевое сообщение или призыв к действию в экстренной ситуации.

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