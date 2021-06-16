Денис Пушилин: Нам нужно делать качественные дороги, пусть это будет дороже, но они прослужат гораздо дольше

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ходе открытого диалога Главы Донецкой Народной Республики с журналистами была затронута тема состояния дорог.

- Государство выделяет на ремонт дорог не малые деньги, но со снегом эти дороги куда-то деваются. Это проблема не только наша. Я езжу по регионам России и тоже вижу разную ситуацию, - сказал Денис Пушилин.

Руководитель государства сообщил, что в этом году выделены средства на дороги общего пользования и республиканского значения.

- Ситуация с источниками финансирования муниципальных и квартальных дорог более проблематична. Здесь нужно руководствоваться теми средствами, которые есть, и распределять их рационально. Это и пытается сделать правительство.

Денис Владимирович отметил, что нужно делать качественные дороги, пусть это будет дороже, но они прослужат гораздо дольше.

- Использовать технологии 60-х – 70-х годов прошлого века – преступно, - говорит Пушилин. - Тогда поток транспорта был совершено другим. Грузоподъемность транспорта была другой. В этом плане нужно работать.

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