На предприятиях «Внешторгсервиса» в ДНР и ЛНР не только погасят долги, но и повысят зарплаты

Денис Пушилин считает, что зарплаты на предприятиях должны быть конкурентоспособными. Фото: АГ ДНР

Повышение заработных плат на предприятиях ЗАО «Внешторгсервис» было одним из элементов договоренностей с новым инвестором. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Не только погашение задолженности. Зарплаты должны быть конкурентоспособными, чтобы у наших людей не было желания уезжать на поиски лучших вариантов. Нужно сохранять специалистов, ведь самый ценный ресурс в нашей Республике – это люди, — отметил глава государства.

Напомним, что на прошлой неделе Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о смене инвестора на крупных промышленных предприятиях региона (в основном металлургического комплекса), находящихся под управлением ЗАО «Внешторгсервис». Им стал российский предприниматель Евгений Юрченко. Инвестор взял обязательство погасить задолженность по зарплатам в течение полугода.

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