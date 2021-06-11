Стало известно, кто будет новым инвестором на предприятиях ДНР и ЛНР вместо «Внешторгсервиса»

Уроженец Воронежа 53-летний Евгений Юрченко. Фото: Официальный сайт ВФЛА

Решением проблем на предприятиях ДНР и ЛНР, бывших под управлением ЗАО «Внешторгсервис», займется российский предприниматель Евгений Юрченко. Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе Главы ДНР Дениса Пушилина.

- Первым делом, согласно имеющимся договоренностям, Юрченко должен решить проблему задержек зарплат. Деньги уже поступили в республики и начали выдаваться работникам. До конца этого года все долги, в том числе юридическим лицам, должны быть ликвидированы, — сообщили в пресс-службе.

Сейчас проводится глубокий аудит предприятий, результаты которого лягут в основу комплексного плана развития.

Уроженец Воронежа 53-летний Евгений Юрченко – бывший врио заместителя губернатора Воронежской области (2018). Бывший генеральный директор корпорации «Связьинвест» (2009-2010), президент управляющей компании «Финансовые активы» (2011-2018), с 2016 года — член совета директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).

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