В республиках Донбасса филиалы «Внешторгсервиса» перейдут под управление нового инвестора

На Енакиевском металлургическом заводе работникам задолжали зарплату за несколько месяцев. Фото: enakievo.org

Сегодня, 11 июня, Глава ДНР Денис Пушилин и Глава ЛНР Леонид Пасечник сделали совместное заявление о переходе филиалов «Внешторгсервиса» под управление нового инвестора. Тест заявления опубликован на официальном сайте руководителя ДНР.

- В связи со сложной ситуацией на промышленных комплексах, переданных республиками в управление ЗАО «Внешторгсервис», где задолженность по заработным платам приобрела хронический характер, перед руководством республик встал вопрос о поиске нового инвестора, - говорится в заявлении.

Сообщается, что Правительствами республик завершены переговоры с представителями инвестиционной группы, которая обеспечит финансирование и развитие металлургических и коксохимических предприятий, находящихся в управлении «Внешторгсервиса».

- Основным условием достигнутых договоренностей является погашение всех накопленных предприятиями долгов и в первую очередь – по заработной плате, - подчеркивается в заявлении.

Так, новый инвестор принял на себя обязательство обеспечить погашение задолженности работающим сотрудникам предприятий в течение трех месяцев, уволившимся – в течение шести месяцев. Первый транш в размере среднемесячной заработной платы будет выплачен до конца этой недели.

Задолженность перед контрагентами будет погашаться в соответствии с подписываемыми графиками, но первые платежи по долгам перед основными республиканскими предприятиями будут произведены до 11 июня.

- В планах инвестора обеспечить стабильную работу, развитие и модернизацию производственных мощностей промышленных гигантов республик, - отмечается в заявлении руководителей ДНР и ЛНР.

Напомним, что 1 марта 2017 года, в связи с невыполнением Украиной требований прекратить блокаду Донбасса, в ДНР и ЛНР было введено внешнее управление на 43 предприятиях украинской юрисдикции. В частности на таких промышленных гигантах, как Алчевский металлургичекий комбинат, Енакиевский металлургический завод и его Макеевский филиал, Харцызский трубный завод, Ясиновский коксохимической завод, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат. Часть из предприятий впоследствии была передана в управление ЗАО «Внешторгсервис».

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