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Общество8 июня 2021 13:40

Денис Пушилин: «Необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос с задержками зарплат на предприятиях»

Глава ДНР требует от правительства новых предложений по выходу из кризисной ситуации
Ирина ДМИТРИЕВА
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Фото: denis-pushilin.ru

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Фото: denis-pushilin.ru

Перед правительством Донецкой Народной Республики поставили задачу в кратчайшие сроки решить вопрос с невыплатой на предприятиях заработных плат. Об этом в интервью информагентству NewsFront рассказал Глава Республики Денис Пушилин.

По словам руководителя страны, сейчас основной проблемой являются крупные металлургические и коксохимические предприятия, которые входят в орбиту «Внешторгсервиса». Та модель управления ими, которая была принята после введения Украиной блокады и которая по сути являлась вынужденной мерой, себя уже изжила. Требуются новые подходы, способные изменить ситуацию в корне.

- Сейчас правительству поставлена задача в самые кратчайшие сроки разбиться в лепешку, но предложить новую модель управления этими предприятиями. Нам нужно решить вопросы, связанные с невыплатой заработных плат. Необходимо закрыть вопрос и с оплатой тех долгов, что образовались у смежных предприятий, в том числе угольных. Недопустимо, когда люди работают, причем в очень тяжелых условиях, но при этом не получают зарплату, - подчеркнул Глава ДНР.

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