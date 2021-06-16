Встреча Путина и Байдена существенно не скажется на переговорах по Донбассу

Денис Пушилин не видит предпосылок, что как-то поменяется переговорный процесс. Фото: АГ ДНР

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не скажется существенным образом на переговорном процессе по урегулированию в Донбассе. Такое мнение сегодня на встрече с журналистами высказал Глава ДНР Денис Пушилин.

- Я больше склонен не ожидать каких-то резких изменений ни в одну, ни в другую сторону. Разве после этой встречи Россия откажется от поддержки Донбасса? Нет. После этой встречи Байден откажется от Украины? Нет, не откажется. Я не вижу предпосылок, что как-то поменяется переговорный процесс, — заявил Пушилин. - То, что сейчас будут найдены компромиссы и точки соприкосновения, мне в это верится слабо.

Напомним, что сегодня в Женеве проходит встреча президентов Российской Федерации Владимира Путина и США Джо Байдена.

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