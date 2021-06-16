63-летний житель Донецка взорвал гранату, ранения получили его жена и дочь

На месте взрыва образовалась воронка. Фото МВД ДНР

Сотрудники полиции задержали жителя Буденновского района Донецка, взорвавшего гранату, от которой пострадали его жена и дочь. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Было установлено, что накануне происшествия 63-летний дончанин распивал спиртное. Между ним и родными возник конфликт. Тогда мужчина достал гранату и начал угрожать женщинам убийством. Жена и дочь, опасаясь за свою жизнь, просили мужчину остановиться. Но глава семьи, который был сильно пьян, демонстративно выдернул предохранительное кольцо и, не удержав гранату, уронил ее на пол. В результате взрыва супруга и дочь получили множественные ранения.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 120 УК ДНР (угроза убийством) и ч. 1 ст. 256 УК ДНР (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов). Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с выплатой штрафа.

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