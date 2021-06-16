Спасатели откачали воду с затопленных частных подворий двух районов Донецка

Уровень воды во дворах достигал 50 см. Фото: МЧС ДНР

Спасатели ДНР пришли на помощь жителям частных подворий Донецка, территория которых оказалась затопленной из-за сильных дождей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ДНР.

На улице 10 Февраля в Буденовском районе затопило два частных дома и придомовую территорию. Уровень воды во дворах достигал 50 см. При помощи пожарной автоцистерны откачали воду в объеме 440 куб. м.

После этого оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях выехала в поселок Авдотьино Ленинского района города. Там из-за перелива сточных вод с дренажного канала, который проходит вдоль всей улицы, произошло подтопление трех частных домов и проезжей части по улице Татьяны Соломахи. При помощи плавающей мотопомпы откачали воду в объеме 27 куб. м.

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