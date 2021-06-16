В ЛНР ликвидировали пожар на крупной шахте в Краснодоне

Шахта считается опасной из-за возможности внезапных выбросов угля и газа, взрывов угольной пыли. Фото: МЧС ЛНР

Горноспасатели МЧС ЛНР ликвидировали пожар в лаве краснодонской шахты «Самсоновская-Западная», жертв и пострадавших нет. Об этом сегодня сообщила пресс-служба спасательного ведомства.

- 16 июня в 03:45 в связи с ликвидацией пожара и отсутствием в выработках шахты вредных и взрывоопасных газов принято решение перейти в технические работы. Электроэнергия на шахту подается, отключена на аварийный участок и в выработках по ходу исходящей вентиляционной струи воздуха. Горноспасатели контролируют аварийный участок и охлаждение горных пород в месте возникновения пожара, - сказали в МЧС.

Пожар на шахте «Самсоновская-Западная» возник 14 июня на участке 4-й западной лавы. Горняки с места происшествия были оперативно эвакуированы. Горноспасатели МЧС для тушения пожара проложили рукавную линию по 4-й уклонной лаве, а также установили винтовой водоразбрызгиватель со стороны 5-го западного конвейерного уклона.

Напомним, шахта «Самсоновская-Западная» была открыта в 1999 году. За 20 лет работы горняками шахты было добыто почти 20 млн тонн угля.

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