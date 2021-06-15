В какие дни будут отдыхать жители ЛНР на Троицу

В этом году Святая Троица отмечается 20 июня Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В министерстве труда и социальной политики ЛНР напомнили жителям о том, что в период празднования Дня Святой Троицы у них будут дополнительные выходные.

В этом году Святая Троица отмечается 20 июня. Таким образом, у жителей Республики в июне три выходных дня будут с 19 по 21 июня. То есть праздничный день 20 июня переносится на 21 июня. Соответственно уже следующая рабочая неделя будет длиться не пять, а четыре дня – с 22 по 25 июня.

Святая Троица - один из главных церковных праздников у православных. Его еще называют Днем сошествия Святого Духа, или Пятидесятницей. Дата праздника высчитывается от Пасхи, поэтому каждый год Троица выпадает на разные дни.

На Троицу во всех православных храмах проходят службы, а бабушки на улицах продают благоухающие букеты с ромашкой, мятой и другими местными растениями.

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