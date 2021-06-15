На прошлой неделе в Донецке родилось рекордное количество малышей

В донецких родильных домах на свет появились 75 малышей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В период с 7 по 13 мая в донецких родильных домах на свет появились 75 малышей. Это число значительно превышает показатели предыдущих недель. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Донецка.

Причем девочек родилось больше, чем мальчиков – 42 против 33 в пользу представительниц прекрасного пола. В том числе у семьи из Петровского района родилась двойня – мальчик и девочка.

Тем временем в ЗАГСах ДНР подсчитали, сколько суммарно за пять месяцев текущего года зарегистрировали актов о рождении. С 1 января по 9 июня на территории Республики родилось 1780 мальчиков и 1664 девочек. Больше всего детей появилось в Кировском районе Донецка.

Пополнения есть даже в многодетных семьях. Так, в городе Кировске в одной семье недавно родился уже пятый по счету ребенок. Однако их достижение побороли в Пролетарском районе Донецка. Там появился на свет седьмой малыш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник новоиспеченных родителей: каково ожидать пополнения во время пандемии

Молодая семья из Донецка поделилась своей историей (подробнее)