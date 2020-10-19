Дневник новоиспеченных родителей: каково ожидать пополнения во время пандемии

В период пандемии партнерские роды под запретом (фото из архива) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужской взгляд

О скором пополнении в семье мы с женой узнали в начале года. Уже не припомню, были тогда в курсе о существовании коронавируса или нет, но в любом случае даже представить не могли, что спустя несколько месяцев заболевание будут выявлять у жителей нашей Республики.

Сначала ходили на прием к врачам вместе с женой. Мне было безумно интересно впервые увидеть будущего ребенка на ультразвуковом исследовании, послушать советы врачей... Но вскоре на входе в больницу меня остановили со словами: «Мужья ожидают на улице».

Тогда о ковиде все только и говорили. Люди носили защитные маски, перчатки, время от времени обрабатывали руки антисептиком. Остерегаясь опасного вируса, мы с женой выполняли все рекомендации медиков. Однажды на моих руках появились сыпь и покраснение - пошла аллергия на антисептик (вместо того, чтобы слегка обрабатывать им ладони, я буквально мыл в нем руки). Маски покупали в аптеке, как только они там появлялись, а иногда шили из ткани, которая завалялась в шкафу.

Женский взгляд

Пришло время решать, где рожать. К тому времени закрылся один из роддомов Донецка, в так называемой Шлаковой больнице. Отделение перепрофилировали под коронавирусных больных. Тогда остановили свой выбор на роддоме № 9 в Пролетарском районе столицы. Слышали, что там еще не запретили партнерские роды.

- Если позволит обстановка, то муж на родах сможет присутствовать. Многие не могут обойтись без поддержки близкого человека в такой момент. Но до и после родов - посещения под полным запретом, - предупредила врач.

Звоним ей в назначенный день предполагаемой даты родов. Из трубки звучит: «Мы закрылись. Рожениц уже не принимаем». Тут нас накрыла паника. Что делать, куда идти? Ведь уже второй роддом перепрофилирован. А если схватки случатся ночью? До ближайшей больницы - 10-15 километров.

Поехали в 3-е родильное отделение, поговорили с врачом. Разумеется, о партнёрских родах и речи не шло, главное - благополучно родить и не попасть на карантин.

- Вот-вот и «тройку» закроют, - говорили знакомые.

Взвесив все «за» и «против», приняли решение рожать в больнице им. Вишневского.

Накануне закрытия 3-го родильного отделения один из пап заказал подъемный кран, чтобы подняться ближе к окошку и увидеть своего ребенка. Романтика! И коронавирус этому не помеха! Фото: Вячеслав Александрович

Мужской взгляд

Жену положили в дородовое отделение, а мне ничего не оставалось, как носить передачи. Продукты, питьевую воду и вещи передавал санитарке. Хрупкая женщина лет 60-ти без каких-либо возмущений брала тяжелые сумки и волокла их на третий этаж. Дальше входа в отделение мужей не пропускали, а потому помочь ей я никак не мог.

Первый день пролетел быстро. Ночью меня разбудил звонок от жены. «Кажется, рожаю», - услышал я и тут же стал собираться к роддому. Машину припарковал под окнами. Начались томительные часы ожидания. А ведь даже спросить не у кого, как там все проходит? Все ли в порядке? Эти мысли не покидали мою голову всю ночь, что я просидел в машине.

Время от времени поглядывал на окна, в которых виднелся свет. За одним из них рожала жена. За каким именно, я не знал. Поэтому смотрел во все окна и переживал.

Начало рассветать, к больнице съезжались другие взволнованные папаши, которые с таким же нетерпением направляли свой взгляд в окна роддома. В начале седьмого раздался счастливый звонок: «Родила! Девочка!» На глаза стали наворачиваться слезы, а ощущения, которые испытал тогда, не передать словами.

Уже на следующий день на этом же месте я ждал нашей первой встречи с дочкой. Жена поднесла малышку к окну, а я старался хоть немного ее разглядеть. Рядом стояли другие новоиспеченные отцы, жены которых также показывали своих малюток в окна.

Как выяснилось потом, за сутки родилось больше 15 малышей! Вот такой беби-бум в период коронавируса.

Женский взгляд

Не описать те чувства, когда заходишь в роддом, и за твоей спиной закрывается дверь. В этот момент понимаешь, что близких сможешь увидеть не раньше, чем через несколько дней. А некоторые роженицы ложатся и вовсе за две-три недели заранее, так как боятся, что если схватки начнутся ночью, то они могут не успеть добраться в больницу.

Пройти курсы для беременных у меня не было возможности из-за возникшей пандемии коронавируса. Полезная информация, которую успела почерпнуть в интернете, не сопоставима с личным общением, при котором на первом месте - индивидуальный подход к каждой будущей мамочке. Все надежды возлагала только на медперсонал.

Переживала, что из-за такого наплыва рожениц медики будут уставшими и не смогут в полной мере уделять мне внимание. Благо, все обошлось. Акушерки были вежливыми, а врач практически не выходил из родовой, подходил ко всем вопросам с вниманием. Благодаря этому все прошло благополучно, и уже спустя несколько часов я услышала крик самого родного для меня человечка. Вся боль, которую пришлось испытать, тут же стала забываться, а с лица не сходила улыбка.

Единственное, что не давало покоя, - это то, что муж увидит малышку только через два-три дня. К счастью, современные технологии позволяют нам обмениваться фото и видео, чем не могли похвастаться в свое время наши родители. Врач согласился сделать несколько снимков первых минут жизни ребенка, которые я тут же отправила супругу.

Из роддома нас выписали через двое суток. Начались беспокойные, но счастливые будни.

P.S. После выписки узнали, что третий роддом в Донецке все-таки закрыли. Хочется пожелать всем врачам выдержки, моральных и физических сил.

Пять советов будущим родителям:

1. Выполняйте все предписания врача, у которого стоит на учете будущая мама.

2. Курсы для беременных из-за пандемии коронавируса сейчас не проводят, поэтому постарайтесь самостоятельно узнать, как правильно вести себя во время схваток и родов.

3. Заблаговременно соберите сумку в роддом. Желательно разделить вещи на несколько пакетов: один - в родзал, другой - в палату.

4. Серьезно отнеситесь к основным мерам профилактики коронавируса: носите защитные маски, перчатки и чаще мойте руки.

5. Старайтесь избегать людных мест до и после родов.

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