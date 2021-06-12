Денис Пушилин: Жители Республики с российскими паспортами оказывают влияние на политическую жизнь в России

Денис Пушилин заявил, что жители Республики оказывают влияние на политическую жизнь в России Фото: Дмитрий СТЕШИН

Жители республик Донбасса, получившие российское гражданство, оказывают влияние на политическую жизнь России. Об этом сегодня заявил Глава ДНР Денис Пошили на встрече с участниками интеграционной программы в Донецке, передает ДАН.

- Наши устремления перешли в действие – мы, жители Донбасса, участвуем в политической жизни Российской Федерации. Наши граждане голосовали на референдуме о поправках в Конституцию Российской Федерации, в этом году мы будем участвовать в выборах депутатов Государственной Думы. Мы полноценно влияем на политическую жизнь России, - рассказал Денис Пушилин.

Он добавил, что Донбасс связан с Россией общностью истории и культуры. Регион ментально является частью русского мира.

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