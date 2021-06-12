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Политика12 июня 2021 16:00

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова – о намерении Зеленского исключить русских из числа коренных народов Украины: У нас есть все основания задействовать правовые механизмы ООН, предусмотренные для борьбы против дискриминации

Это очередной пример тотального ущемления прав русских на Украине
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Дарья Васильевна отметила, что такая законодательная инициатива может оказать негативное влияние на мирные переговоры между ЛДНР и Украиной

Дарья Васильевна отметила, что такая законодательная инициатива может оказать негативное влияние на мирные переговоры между ЛДНР и Украиной

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Намерение президента Украины Владимира Зеленского исключить русских из числа коренных народов Украины выглядит настоящей средневековой дикостью. До сих пор в международных правозащитных институтах не утихает обсуждение правомерности и целесообразности его законопроекта о коренных народах страны, согласно которому таковыми не смогут считаться русские, белорусы, молдаване и другие. Такая инициатива может оказать негативное влияние на мирные переговоры между республиками Донбасса и Украиной, ведь законопроект ущемляет, в первую очередь, права жителей Донбасса.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова прокомментировала причины внесения украинским президентом предложения об исключении русских из числа коренных народов Украины.

- Считаю, что истинная цель подобной инициативы - переписать историю и на законодательном уровне обесценить роль русского народа в становлении и развитии украинского государства. Это очередной пример тотального ущемления прав русских на Украине. И в данном случае есть все основания задействовать правовые механизмы ООН, предусмотренные для борьбы против дискриминации в отношении коренных народов, - подчеркнула Омбудсмен ДНР.

Впрочем, Владимиру Зеленскому нет необходимости законодательно ущемлять права русского населения Донбасса, ведь свое истинное отношение к коренным народам, отождествляющим себя с русской культурой, он демонстрирует ежедневными обстрелами и терактами.

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