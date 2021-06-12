В ДНР российское гражданство получили больше 260 тысяч жителей. Фото: Сайт Главы ДНР

Больше 260 тысяч жителей ДНР стали гражданами России в упрощенном порядке. Об этом сегодня заявил Глава Республики Денис Пушилин на встрече с участниками интеграционной программы в Донецке, передает Донецкое агентство новостей.

- Более 260 тысяч жителей нашей Республики на данный момент получили российский паспорт. Вместе с Луганской Народной Республикой это – более полумиллиона человек, – рассказал Денис Пушилин.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями республик Донбасса. Паспорта России выдают с 14 июня 2019 года в Ростовской области.

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