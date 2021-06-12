«Забери нас домой, Родина!» Александр Парецкий в День России презентовал поздравительный видеоклип

Художественный руководитель Донецкой филармонии поздравил с Днем России. Фото: из личного архива Александра ПАРЕЦКОГО

Генеральный директор - художественный руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий поздравил жителей Донбасса с Днем России.

- С Днем России, дорогие друзья! – написал он на своей странице в ВКонтакте. - В качестве музыкального подарка принимайте песню от Донецкой филармонии с символичным названием «ЗАБЕРИ НАС ДОМОЙ, РОДИНА!»

- Крым вернулся в твои объятия! Ну, а мы без тебя беспризорные. Как Христа нас ведут на распятие, Потому что врагу не покорные, - говорится в тексте песни Снежаны Аэндо.

В припеве речь идет об особенностях донецкого края и характере его жителей:

- Плюшем стелется степь Донецкая. Не видать ни конца, ни края. Стал Донбасс мой, как крепость Брестская, Русский мир от врага защищая.

День России - государственный праздник, который в Российской Федерации каждый год отмечают 12 июня. Это одно из важных патриотических торжеств, которое стало символом национального единения и гражданского мира.

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