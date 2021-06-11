Погода в Донецке: 12 июня будет до 24 градусов тепла, местами пройдут дожди и грозы

В Донецке будет тепло и дождливо Фото: Юрий СОБОЛЕВ

12 июня в Донецке и Донецкой Народной Республике местами пройдут дожди и грозы. Температура воздуха утром +14…+17 градусов. Днем – до 24 градусов тепла. Вечером +17…+19 градусов. Юго-западный ветер будет дуть скоростью от 2 до 6 м/с.

В народном календаре 12 июня – Исаакий-змеевик, Исакиев день, Змеиный праздник. По преданию, в этот день змеи свадьбы устраивают. Святым покровителем даты стал преподобный Исаакий, игумен обители Далматской. Считалось, если утром трава сухая – к вечеру пойдет дождь. Шмели беспокойно себя ведут – к осадкам. Поздно вечером затрещал кузнечик – к погожему дню. Чистый, золотистый или бледно-розовый закат солнца тоже предвещает хорошую погоду. Обильное цветение шиповника предвещает суровую зиму.

По прогнозам синоптиков 13 июня сохранится вероятность кратковременных осадков и гроз. Температура ночью 15-16 градусов тепла. Днем + 25 градусов.

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